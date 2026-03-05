El Alto: David Vargas propone industrializar la basura y reforzar la seguridad

El candidato a la Alcaldía de la ciudad de El Alto por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), David Braulio Vargas Flores, estuvo en Uno Decide para presentar sus principales propuestas de gestión, enfocadas en seguridad ciudadana, ordenamiento urbano e industrialización de la basura, como parte de su plan para modernizar la ciudad.

Vargas, docente universitario de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y mayor de Policía, afirmó que su principal motivación para postularse es enfrentar el incremento de la delincuencia en la urbe alteña.

Según el candidato, actualmente la ciudad enfrenta un crecimiento de grupos delictivos que incluso estarían comenzando a operar con prácticas similares a las pandillas organizadas.

“El Alto es la segunda ciudad más poblada del país y también una de las que tiene mayor índice delictivo. La presencia del Estado es prácticamente nula”, señaló.

Ante esta situación, planteó implementar una política criminal municipal que permita coordinar acciones con el Estado para fortalecer la seguridad ciudadana.

El candidato sostuvo que no se trata únicamente de aumentar el número de policías, sino de administrar mejor los recursos existentes y establecer normas claras desde el gobierno municipal para apoyar el trabajo policial.

Industrialización de la basura

Uno de los proyectos centrales de su propuesta es la industrialización de la basura, que permitiría generar energía eléctrica y otros recursos para la ciudad.

Vargas explicó que mantiene conversaciones con una empresa internacional interesada en implementar tecnología para transformar los residuos en energía, lo que permitiría producir electricidad para el alumbrado público, agua caliente y vapor industrial, además de transferir tecnología a profesionales alteños.

“La basura hoy se entierra, estamos enterrando dinero. Con la industrialización podemos generar recursos y energía para El Alto”, afirmó.

Según el candidato, el proyecto sería financiado inicialmente por la empresa privada y, posteriormente la infraestructura pasaría a ser propiedad del municipio una vez recuperada la inversión.

Ordenamiento urbano

El aspirante a la alcaldía también planteó digitalizar los procesos de la alcaldía para reducir la burocracia y la corrupción, además de impulsar la aprobación de una carta orgánica municipal, documento que considera fundamental para organizar el crecimiento de la ciudad.

