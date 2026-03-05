TEMAS DE HOY:
librecambista asesinado El Alto Asesinato

Mamen Saavedra celebra su cumpleaños con una masiva caravana en el Plan Tres Mil

El candidato a la Alcaldía cruceña estuvo compartiendo con vecinos de la ciudadela en una jornada de caminata distrital.

Ximena Rodriguez

04/03/2026 22:36

'Mamen' Saavedra estuvo compartiendo con ciudadanos del Plan Tres Mil.
Santa Cruz

José Manuel "Mamen" Saavedra, candidato a la alcaldía por la agrupación VOS, celebró este miércoles su cumpleaños recorriendo las calles del Plan Tres Mil en la capital cruceña. Durante la jornada, el aspirante aprovechó la caminata para escuchar de primera mano las carencias y necesidades de los residentes de la zona sur.

En este contacto directo, el candidato expuso los pilares del plan de gobierno que pretende ejecutar en la comuna durante los próximos cinco años. Su estrategia busca priorizar soluciones concretas para los problemas estructurales que afectan a los barrios más alejados del centro.

'Mamen' Saavedra estuvo compartiendo con ciudadanos del Plan Tres Mil.

Acompañado por su equipo de concejales, Saavedra agradeció el recibimiento de los ciudadanos en una fecha tan personal. La actividad se transformó en un acto de cercanía donde el festejo quedó integrado a la dinámica de la campaña electoral.

"Gracias por el cariño que nos demuestran, esto refuerza el compromiso que tenemos con nuestra ciudad y nuestra gente para que los vecinos tengan una mejor ciudad", afirmó Saavedra.

Con estas palabras, el líder de VOS ratificó su voluntad de transformar la gestión municipal actual.

La comitiva continúa visitando diversos distritos municipales con el objetivo de captar el apoyo de los cruceños en las próximas urnas. Estas movilizaciones territoriales se han convertido en la pieza central de su despliegue hacia la silla municipal.

