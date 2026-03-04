“Es juguetón y amoroso”: Chimuelo, el perrito rescatado que busca hogar

Chimuelo es un perrito de entre tres y cuatro meses que hoy espera una nueva oportunidad. Fue rescatado de la calle en condiciones delicadas, con una herida en la mandíbula que obligó a su internación durante 15 días en una veterinaria. Tras un proceso de recuperación y atención médica, ahora se encuentra estable y listo para integrarse a una familia que le brinde amor y cuidado.

“La historia de Chimuelo es muy especial. Él fue rescatado herido de la mandíbula y estuvo 15 días internado. Ahora se encuentra muy bien de salud, está tranquilo y a la espera de una nueva familia que lo llene de amor totalmente”, relató Lavínia, integrante de la organización La Voz Patita.

Sobre su carácter, explicó que, como muchos perritos rescatados, al principio mostró algo de temor. Sin embargo, con dedicación y trabajo diario logró recuperar la confianza. “Es súper tranquilo. Ahorita está un poco tímido, pero está feliz. Cuando agarra confianza es juguetón, así que es un amor”, contó.

Para quienes deseen adoptarlo, la organización cuenta con una lista de requisitos que buscan garantizar el bienestar del cachorro. Se solicita fotocopia del carnet de identidad de la persona responsable, una factura de luz o agua al día, ubicación y fotografías del domicilio para verificar que el ambiente sea apto, además del consentimiento de todos los integrantes del hogar.

La documentación puede enviarse vía WhatsApp a los números de la organización La Voz Patita o presentarse de manera presencial. Asimismo, recalcan que en el caso de cachorros es obligatorio el compromiso de castración o esterilización, con el objetivo de evitar la sobrepoblación.

Chimuelo ya superó una etapa difícil. Ahora, solo le falta encontrar esa familia que le abra las puertas de su casa y le ofrezca el cariño que tanto merece.

