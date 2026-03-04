Enfrentamiento en mina de Porco deja al menos 18 heridos

Al menos 18 personas resultaron heridas tras un violento enfrentamiento registrado en el municipio de Porco, en el departamento de Potosí, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Mirko Bustos.

Según el reporte oficial, el conflicto se produjo en la bocamina denominada Santiago Bajo, y tuvo como origen una disputa estrictamente familiar por la posesión y explotación del yacimiento.

“Se descarta totalmente que haya sido una pelea con personas dedicadas al robo de mineral o jucus. Es un problema totalmente familiar”, aclaró la autoridad policial.

De acuerdo con el informe preliminar, seis hermanos —dos varones y cuatro mujeres— mantienen un conflicto por el control del paraje minero. Los hermanos varones se encontraban trabajando al interior de la mina, mientras que el grupo liderado por una de las hermanas intentó ingresar al lugar acompañada por trabajadores.

Esta situación derivó en un enfrentamiento entre ambos bandos, cada uno conformado por aproximadamente 30 personas.

“El enfrentamiento más que todo se dio por la posesión que ellos quieren tener por esta bocamina”, explicó el comandante.

La mayoría de los heridos presenta contusiones producto del lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes. No obstante, también se reportó el uso de cacharros de dinamita durante el conflicto.

Una de las personas afectadas sufrió una fractura en el tobillo y fue trasladada a un centro médico en la ciudad de Potosí para recibir atención especializada.

La Policía tomó conocimiento del hecho cuando el enfrentamiento ya estaba en desarrollo. Personal policial, junto al corregidor de la comunidad y dirigentes de la cooperativa minera, intervinieron para disuadir a ambos grupos y evitar que la situación escalara.

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y se encuentra en etapa de investigación.

