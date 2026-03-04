Pedirán autopsia psicológica para esclarecer la muerte de cinco niños y su madre, en Sacaba

El jefe de Género Generacional del municipio de Sacaba, David López, informó que se solicitará una autopsia psicológica dentro de la investigación por la muerte de una madre y sus cinco hijos, hallados sin vida en una vivienda de la zona de Inca Rancho.

La autoridad explicó que es fundamental realizar un abordaje del entorno familiar y social cercano de la víctima para recolectar mayor información. En ese sentido, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que forma parte del proceso investigativo, pedirá por la vía legal que se lleve adelante esta pericia especializada.

“Va a ayudar a establecer las causales y qué es lo que llevó a este fatal desenlace”, señaló López.

¿Qué es la autopsia psicológica?

El psicólogo forense Juan José Jauregui explicó que, ante la duda en un presunto crimen, la autopsia psicológica es una herramienta fundamental en el ámbito médico y forense que busca esclarecer las circunstancias psíquicas, emocionales y sociales que rodearon el fallecimiento de una persona.

Este método combina disciplinas como la psiquiatría, la psicología y la criminología, y se centra en reconstruir el estado mental del individuo antes de su muerte, especialmente en casos donde las circunstancias son ambiguas o controvertidas, como suicidios, homicidios o muertes accidentales.

“Siempre hay alguna huella, algún dato, algún escrito en los cuadernos de los niños o en las paredes de la vivienda que pueden brindarnos información”, explicó el especialista.

Objetivo de la pericia

El principal propósito de la autopsia psicológica es comprender las motivaciones y factores que contribuyeron al fallecimiento. Para ello, se recopilan datos mediante entrevistas a familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales que interactuaron con la persona fallecida.

En el ámbito forense, esta herramienta permite establecer si una muerte fue accidental, intencional o producto de un acto criminal. Asimismo, puede aportar elementos relevantes para fortalecer políticas de prevención y mejorar los sistemas de apoyo a personas en situación de riesgo.

El hecho

La tragedia se registró la noche del martes, alrededor de las 20:00, en una vivienda de la zona de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, departamento de Cochabamba. El hecho generó profunda consternación entre vecinos y autoridades.

De acuerdo con el informe preliminar, el padre de familia llegó al domicilio y encontró a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos sin signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

Según el reporte inicial, la mujer presuntamente habría suministrado una sustancia tóxica a los menores y posteriormente se quitó la vida. Los cuerpos fueron hallados sobre las camas y un colchón en el dormitorio de los niños.

Tras el hallazgo, el hombre fue trasladado a dependencias policiales con fines investigativos, mientras la Policía y el Ministerio Público continúan con las pericias para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso que enluta a una familia y ha causado conmoción en la población.

