¡Llegó el día! Blooming enfrenta a San Antonio en eliminación directa por la Sudamericana

Blooming recibe hoy miércoles a San Antonio Bulo Bulo en duelo de eliminación directa por la primera fase de la Copa Sudamericana. El partido se jugará en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera desde las 18:00, con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

La academia cruceña y San Antonio encararán este compromiso sin margen de error, ya que se trata de un solo partido y, en caso de empate en los 90 minutos, el clasificado se definirá a través de la vía de los penales.

Ambos clubes llegan tras disputar el Torneo de Verano del fútbol boliviano. Blooming fue eliminado por Bolívar, mientras que San Antonio quedó en el camino a manos de Aurora de Cochabamba.

Ahora la situación es distinta y los dos equipos buscarán avanzar a la siguiente instancia, por lo que pondrán en cancha lo mejor que tienen a disposición.

Probable alineación de Blooming

Arquero: Gustavo Almada

Defensas: Eduardo Justiniano, Eduardo Álvarez, Denilson Durán, Juan Mercado

Mediocampo: Richard Spenhay, Héctor Suárez, Percy Loza

Delantera: Luis Chávez, Roberto Melgar, César Menacho

Director técnico: Mauricio Soria.

Probable alineación de San Antonio Bulo Bulo

Arquero: Luca Giossa

Defensas: Ramiro Ballivián, Alonso Sánchez, Líder Yanarico, Jaime Villamil

Mediocampo: Christian Machado, Julio Herrera, Adalid Terrazas, Saulo Guerra

Delantera: Alexi Medina, Marcelo De Lima

Director técnico: Diómedes Peña.

Terna arbitral

Árbitro principal: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Antoni García (Venezuela)

Asistente 2: Paolo García (Venezuela)

Cuarto árbitro: Carlos Parra (Venezuela)

Árbitro VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

AVAR: Migdalia Rodríguez (Venezuela)

Asesor arbitral: Oscar Maldonado (Bolivia)

Quality Manager: Juan Cardellino (Uruguay).

