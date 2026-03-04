TEMAS DE HOY:
¡Llegó el día! Blooming enfrenta a San Antonio en eliminación directa por la Sudamericana

La academia cruceña juega un partido trascendental por la primera fase de la Sudamericana este miércoles, cuando enfrente a San Antonio Bulo Bulo en el Tahuichi. 

04/03/2026 9:54

Jugadores de Blooming y San Antonio Bulo Bulo. Foto: Redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia

Blooming recibe hoy miércoles a San Antonio Bulo Bulo en duelo de eliminación directa por la primera fase de la Copa Sudamericana. El partido se jugará en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera desde las 18:00, con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

La academia cruceña y San Antonio encararán este compromiso sin margen de error, ya que se trata de un solo partido y, en caso de empate en los 90 minutos, el clasificado se definirá a través de la vía de los penales.

Ambos clubes llegan tras disputar el Torneo de Verano del fútbol boliviano. Blooming fue eliminado por Bolívar, mientras que San Antonio quedó en el camino a manos de Aurora de Cochabamba.

Ahora la situación es distinta y los dos equipos buscarán avanzar a la siguiente instancia, por lo que pondrán en cancha lo mejor que tienen a disposición.

Probable alineación de Blooming

Arquero: Gustavo Almada
Defensas: Eduardo Justiniano, Eduardo Álvarez, Denilson Durán, Juan Mercado
Mediocampo: Richard Spenhay, Héctor Suárez, Percy Loza
Delantera: Luis Chávez, Roberto Melgar, César Menacho
Director técnico: Mauricio Soria.

Probable alineación de San Antonio Bulo Bulo

Arquero: Luca Giossa
Defensas: Ramiro Ballivián, Alonso Sánchez, Líder Yanarico, Jaime Villamil
Mediocampo: Christian Machado, Julio Herrera, Adalid Terrazas, Saulo Guerra
Delantera: Alexi Medina, Marcelo De Lima
Director técnico: Diómedes Peña.

Terna arbitral

Árbitro principal: Alexis Herrera (Venezuela)
Asistente 1: Antoni García (Venezuela)
Asistente 2: Paolo García (Venezuela)
Cuarto árbitro: Carlos Parra (Venezuela)
Árbitro VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)
AVAR: Migdalia Rodríguez (Venezuela)
Asesor arbitral: Oscar Maldonado (Bolivia)
Quality Manager: Juan Cardellino (Uruguay).

