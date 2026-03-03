TEMAS DE HOY:
¿A dónde fue CR7 tras escapar de los bombardeos de Irán en Arabia Saudita?

Horas de tensión en Medio Oriente: una figura mundial toma una decisión inesperada.

Martin Suarez Vargas

03/03/2026 11:24

Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de Arabia Saudita. Foto: redes sociales del jugador.
Arabia Saudita.

Medios internacionales informaron que Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita como medida preventiva ante los recientes bombardeos atribuidos a Irán en la región. El delantero portugués habría salido de Riad a las 20:00 en su avión privado con destino a Madrid, ciudad a la que arribó cerca de la 01:00 de la madrugada.

Según los reportes, el atacante se encuentra a salvo junto a su esposa e hijos. La decisión se tomó tras los ataques registrados en distintos puntos de Medio Oriente, que generaron preocupación entre residentes extranjeros y figuras públicas que permanecían en la zona.

En las últimas horas se informó sobre bombardeos con drones en varias regiones, lo que derivó en alertas internacionales. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en algunos países de la región evaluar su permanencia debido a los riesgos de seguridad.

En el plano deportivo, Ronaldo continúa activo y recientemente falló un penal en su última presentación. Actualmente suma 960 goles en su carrera profesional y se mantiene en la carrera por alcanzar la histórica cifra de los 1.000 tantos.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

