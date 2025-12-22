¡Impactante! CR7 presume su estado físico cerca de cumplir 41 años

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención de sus fanáticos con una reciente publicación en sus redes sociales. En la fotografía, el futbolista aparece en ropa interior, con los brazos en jarra y una expresión seria, mostrando un cuerpo tonificado que refleja años de dedicación y cuidado físico. La imagen, compartida tras una sesión de sauna, generó miles de comentarios en cuestión de minutos.

El portugués ha sostenido que su estado físico es resultado de una rutina estricta que combina ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y estabilidad, complementados con técnicas como crioterapia y baños de contraste. Además, su alimentación sigue un plan basado en productos frescos y naturales, con proteínas magras, verduras, frutas y carbohidratos complejos, evitando azúcares, ultraprocesados y alcohol.

A pocos meses de cumplir 41 años, Cristiano continúa mostrando un rendimiento envidiable, incluso comparado con etapas anteriores de su carrera. Su constancia no solo se limita al gimnasio, sino que también busca mantener su cuerpo en condiciones óptimas de cara al Mundial de 2026, demostrando que la disciplina y el cuidado personal siguen siendo pilares fundamentales en su trayectoria profesional.

