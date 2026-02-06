Samuel Doria Medina propone al gobierno instalar 'talleres gratuitos' para resarcir los daños ocasionados por la gasolina

Ante las denuncias realizadas por los daños ocasionados por la calidad de la gasolina, el empresario Samuel Doria Medina propuso al gobierno que se habiliten talleres mecánicos en todo el país donde reparen los motorizados de forma gratuita.

Según el empresario, la propuesta es la más viable ante la solicitud de compensación monetaria a los dueños de los vehículos y motos que fueron dañados por la calidad de la gasolina en el país.

Medina ha solicitado al gobierno garantizar que esta situación de la calidad de la gasolina no se repita para no tener estas protestas por el sector del transporte.

“Sobre el resarcimiento a los damnificados por la gasolina sucia, que está generando conflicto en el país, he propuesto que el Estado habilite talleres mecánicos en todos los departamentos para que reparen gratuitamente a los vehículos averiados”, menciona Medina en su red social X.

Por su parte el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Yussef Akly declaró que se identificó que dos de sus 16 plantas de distribución presentaron esta problemática con residuos de goma y magnesio.

Otra de las medidas que se tomó al interior de YPFB para garantizar la cadena de distribución y la calidad del combustible se desvinculó a 360 funcionarios para la reorganización de esa institución.

Finamente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB harán las gestiones para certificar internacionalmente la calidad del combustible en todas las etapas de almacenaje y distribución.

