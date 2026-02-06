¡Alerta! Usan el nombre del programa PEPE para estafar por WhatsApp: así puedes detectar el engaño

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lanzó una alerta nacional tras detectar una nueva modalidad de estafa que utiliza de forma ilegal el nombre del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) para robar información personal.

A través de sus redes sociales, la institución advirtió que delincuentes están enviando mensajes por WhatsApp y otras plataformas digitales, invitando a los usuarios a ingresar a supuestas páginas oficiales para “verificar” si son beneficiarios del programa.

Sin embargo, estos enlaces conducen a sitios web falsos, donde se solicita a las personas completar formularios con datos sensibles, como número de identidad, información bancaria o datos personales.

El Ministerio aclara: no existe registro en línea

La cartera de Estado fue enfática al señalar que el Programa PEPE:

No exige registro en línea

No solicita llenar formularios

No envía enlaces por mensajes

No pide datos personales

“El acceso al beneficio es automático para los grupos establecidos”, explicó el Ministerio, descartando cualquier trámite adicional.

Asimismo, recordó que ningún funcionario está autorizado a pedir información por mensajes, llamadas o páginas externas.

Canales oficiales para consultas

Para verificar si una persona es beneficiaria, solo se debe recurrir a los siguientes medios oficiales:

Sitio web: gestora.bo/Consultas/BonoPepe/

Línea gratuita: 800 10 10 70

WhatsApp oficial: 77199342

Cualquier otro enlace o contacto debe considerarse sospechoso.

Recomendaciones para no caer en la estafa

El Ministerio exhortó a la población a:

No ingresar a enlaces desconocidos

No compartir datos personales

No reenviar mensajes dudosos

Denunciar contenido fraudulento

Verificar siempre en fuentes oficiales

Además, reiteró que toda información legítima sobre el Programa PEPE se difundirá únicamente por canales institucionales.

“Estas acciones buscan proteger a las familias bolivianas y evitar que sean víctimas de delitos digitales”, subrayó la entidad.

