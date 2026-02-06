TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Alerta! Usan el nombre del programa PEPE para estafar por WhatsApp: así puedes detectar el engaño

El Ministerio de Economía alertó sobre mensajes falsos que circulan en redes y WhatsApp para engañar a los ciudadanos. Piden datos personales y llevan a páginas fraudulentas.

Silvia Sanchez

06/02/2026 9:54

Usan el nombre del Programa PEPE para estafar por WhatsApp. Foto referencial Ministerio de Economía y Finanzas.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lanzó una alerta nacional tras detectar una nueva modalidad de estafa que utiliza de forma ilegal el nombre del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) para robar información personal.

A través de sus redes sociales, la institución advirtió que delincuentes están enviando mensajes por WhatsApp y otras plataformas digitales, invitando a los usuarios a ingresar a supuestas páginas oficiales para “verificar” si son beneficiarios del programa.

Sin embargo, estos enlaces conducen a sitios web falsos, donde se solicita a las personas completar formularios con datos sensibles, como número de identidad, información bancaria o datos personales.

El Ministerio aclara: no existe registro en línea

La cartera de Estado fue enfática al señalar que el Programa PEPE:

  • No exige registro en línea

  • No solicita llenar formularios

  • No envía enlaces por mensajes

  • No pide datos personales

“El acceso al beneficio es automático para los grupos establecidos”, explicó el Ministerio, descartando cualquier trámite adicional.

Asimismo, recordó que ningún funcionario está autorizado a pedir información por mensajes, llamadas o páginas externas.

Canales oficiales para consultas

Para verificar si una persona es beneficiaria, solo se debe recurrir a los siguientes medios oficiales:

  • Sitio web: gestora.bo/Consultas/BonoPepe/

  • Línea gratuita: 800 10 10 70

  • WhatsApp oficial: 77199342

Cualquier otro enlace o contacto debe considerarse sospechoso.

Recomendaciones para no caer en la estafa

El Ministerio exhortó a la población a:

  • No ingresar a enlaces desconocidos

  • No compartir datos personales

  • No reenviar mensajes dudosos

  • Denunciar contenido fraudulento

  • Verificar siempre en fuentes oficiales

Además, reiteró que toda información legítima sobre el Programa PEPE se difundirá únicamente por canales institucionales.

“Estas acciones buscan proteger a las familias bolivianas y evitar que sean víctimas de delitos digitales”, subrayó la entidad.

