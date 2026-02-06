Misión europea destaca “resultados tangibles” tras su visita a Bolivia y anuncia apoyo

La misión del Equipo Europa concluyó este jueves su visita a Bolivia con “resultados tangibles” en los campos de la conservación del medioambiente, la lucha antidroga, el desarrollo de energías verdes y la elaboración de una “hoja de ruta” para el apoyo de la Unión Europea (UE) al sector de las materias primas críticas y el litio.

“Misión cumplida (…). Esta es una misión de resultados tangibles, concretos, que van a tener un impacto en la población boliviana”, afirmó el director del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas, Pelayo Castro, durante una rueda de prensa en La Paz.

Castro señaló que, tras la visita iniciada el lunes por la delegación europea, se decidió desembolsar 11 millones de euros a favor de Bolivia para “la conservación del medioambiente, la lucha contra el cambio climático y la producción de cultivos alternativos a la coca”.

También destacó la firma de un convenio por 3 millones de euros con el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para apoyar la lucha contra el tráfico de sustancias controladas.

Otro compromiso tiene que ver con el apoyo al sector de las “energías verdes” mediante un programa financiado de forma conjunta por la Comisión Europea (4 millones de euros) y la cooperación alemana (5 millones de euros).

Castro indicó, además, que se ha acordado un “diálogo estructurado” entre Bolivia y la UE en temas de comercio e inversión, así como la presentación de proyectos de construcción de plantas solares en dos poblaciones del departamento de Oruro (oeste), con financiamiento de Francia y del Banco Europeo de Inversiones, por 17 millones y 170 millones de euros, respectivamente.

El representante europeo también destacó que se abrieron líneas de cooperación con Bolivia “en materia de gobernanza, democracia, seguridad y Justicia, pero también de materias primas, energía y financiación climática”, y que forman parte de la estrategia Global Gateway.

“El Gobierno boliviano ha entendido que la UE puede ser un socio en esa transición hacia las renovables y en materia de inversiones en ese sector”, remarcó.

Otro tema relevante es la explotación de litio, para lo cual la UE analiza cuáles podrían ser sus aportes a las estrategias y decisiones que vaya a tomar el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, apuntó Castro.

El representante del Equipo Europa precisó que la principal contribución en el campo del litio podría centrarse en la “industrialización” de ese recurso, de manera que permita a Bolivia “insertarse en cadenas de valor internacionales”, con apoyo de tecnología europea.

La misión, integrada por 70 personas y representantes de 40 empresas europeas, visitó recientemente la infraestructura actual de las plantas industriales de sales de potasio y carbonato de litio en la localidad de Llipi, al borde del salar de Uyuni, donde se encuentra la principal reserva boliviana de ese recurso.

La misión del Equipo Europa inició el lunes su visita a Bolivia con el objetivo de impulsar inversiones en diversos campos, generar diálogo político con las autoridades del país suramericano y ampliar la cooperación.

