Economía

Dólar paralelo en Bolivia: así están los precios de compra y venta este viernes

La cotización informal del dólar muestra un ligero ajuste a la baja en el precio de compra, mientras la venta se mantiene sin cambios, según portales digitales. 

Red Uno de Bolivia

06/02/2026 6:18

Foto referencial.
Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este viernes 6 de febrero un leve descenso en la cotización de compra y estabilidad en el precio de venta, de acuerdo con datos de plataformas que monitorean este segmento.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,28 para la compra y Bs 9,24 para la venta, lo que representa una variación mínima respecto a la jornada anterior.

El jueves, el mismo sitio reportaba Bs 9,26 para la compra y Bs 9,24 para la venta. Sin embargo, al cierre nocturno, el precio de compra había alcanzado Bs 9,28, por lo que el movimiento de este viernes refleja un ajuste descendente leve.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta una cotización similar, con Bs 9,28 para la compra y Bs 9,25 para la venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la divisa.

 

 

