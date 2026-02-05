Atención: El dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este jueves

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo mostró a las 12:21 de este jueves 5 de febrero una ligera baja, tras el anuncio del Gobierno del presidente Rodrigo Paz sobre la devolución de divisas.

Según datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, al mediodía el dólar se cotizaba en Bs 9,29 para la venta y Bs 9,30 para la compra, evidenciando una variación respecto a la cotización registrada a primera hora de la mañana, cuando el dólar alcanzó Bs 9,23 para la venta y Bs 9,26 para la compra.

Por su parte, el dólar blue, reportado por el sitio bolivianblue.net, mostró también leves variaciones en el mercado informal, situándose en Bs 9,30 para la venta y Bs 9,31 para la compra.

Estas fluctuaciones reflejan la alta demanda de divisas y la atención que mantienen tanto comerciantes como ciudadanos sobre el comportamiento del mercado cambiario. Analistas señalan que las medidas del Gobierno podrían generar una estabilización temporal del tipo de cambio, aunque advierten que la situación sigue siendo sensible a factores de oferta y demanda.

En este contexto, el mercado informal continúa siendo un punto de referencia clave para quienes buscan acceder a dólares estadounidenses, mientras que la economía local observa de cerca cada movimiento del tipo de cambio paralelo.

Cotización del dólar paralelo

Así cotiza el dólar paralelo la tarde de este jueves. FOTO: captura de pantalla.

Cotización del dólar blue

Así cotiza el dólar blue la tarde de este jueves. FOTO: captura de pantalla.

