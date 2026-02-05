“Una nueva etapa de confianza”: Bolivia y EE.UU. reactivan agenda bilateral con diálogo en Washington

El canciller Fernando Aramayo se reunió con Marco Rubio en EE.UU. para fortalecer el diálogo y relanzar la cooperación entre ambos países.
05/02/2026 6:55
Escuchar esta nota
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo este miércoles una reunión oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington D.C., en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.
La Cancillería boliviana consideró que la reunión constituye un hito relevante para la agenda diplomática de Bolivia y se inscribe en el compromiso con una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de sus vínculos internacionales, en un contexto de respeto mutuo y entendimiento recíproco.
Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde 2008, cuando el entonces presidente, Evo Morales (2006-2019), expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg.
"En corto tiempo se logró materializar un conjunto de colaboraciones. Naturalmente hemos definido ya una agenda de corto plazo para poder trabajar algunos aspectos que tienen que ver con agricultura, minería, tecnología, seguridad. En ese marco ya venimos trabajando entre los equipos norteamericano y boliviano", explicó.
En un mensaje difundido en la red social X, el canciller agradeció la actitud de Rubio y afirmó que Estados Unidos es “un socio clave para construir juntos una región más próspera y estable”.
El 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se reunió también con Rubio durante una visita oficial a Estados Unidos, ocasión en la que el mandatario afirmó que "Bolivia se abre al mundo" después de los casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30