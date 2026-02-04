Fernando Nava debutó con asistencia y gol en Always Ready

Fernando Nava anotó un gol y brindó una asistencia en su debut con Always Ready, en el partido en el que el conjunto de El Alto eliminó a ABB y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa de Verano 2026.

Fue un estreno auspicioso para el extremo boliviano en su nuevo club. El exOriente Petrolero arrancó como titular ante el “submarino amarillo” y marcó el segundo gol de la Banda Roja, tras ejecutar un penal a los 41 minutos del partido.

En el segundo tiempo, el jugador nacional ganó línea de fondo por el costado izquierdo y, tras un movimiento de cuerpo, sacó un centro rasante al corazón del área para que Darío Torrico empuje el balón y anote el quinto tanto.

Nava lució la camiseta número 17 y dejó destellos de desequilibrio en la cancha.

Always Ready ganó 5-2 en el partido y 7-2 en el global, asegurando su clasificación a la siguiente instancia del Torneo de Verano.

