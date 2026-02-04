Tensión en Cochabamba: Amagues de enfrentamientos y petardos en puertas del TED

La tarde de este miércoles, las inmediaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba se convirtieron en un escenario de alta tensión. Lo que inició como una vigilia pacífica derivó en amagues de enfrentamiento y actos de violencia entre seguidores de distintas fuerzas políticas, dejando como saldo preliminar varias personas heridas.

El detonante de la violencia es la crucial reunión de la Sala Plena del TED, que tiene previsto definir el destino de las impugnaciones presentadas contra cinco candidatos. Entre los casos más polémicos se encuentra la demanda de inhabilitación contra el actual alcalde, Manfred Reyes Villa, quien busca la reelección.

Desde tempranas horas, grupos de simpatizantes instalaron vigilias en las puertas de la institución para presionar por un fallo favorable a sus intereses. Sin embargo, la llegada de bandos contrarios encendió la chispa del conflicto.

Caos en la avenida Simón López

Videos grabados por testigos y vecinos muestran escenas de caos sobre la avenida Simón López. En las imágenes se observa a grupos de choque avanzando entre el estallido de petardos, insultos y gritos de desalojo. Piden que se acepten las resoluciones de la Sala Plena por parte de todos los candidatos.

"Se vivieron momentos de mucho miedo. Empezaron a reventar petardos cerca de la gente", relató uno de los transeúntes que buscaba refugio en un comercio cercano.

Testigos en el lugar aseguran que existen personas con contusiones y heridas producto de los objetos contundentes lanzados durante la gresca, así como vehículos afectados. Hasta el cierre de este reporte, no se observó presencia policial, mientras la Sala Plena continúa sesionando bajo un clima de extrema incertidumbre. El dueño de un local de comida denunció que los petardos lanzados le generaron quemaduras en los brazos. En horas de la noche, se observó que varios grupos de simpatizantes se retiraron. Al interior del TED existe resguardo policial.

Se espera que en las próximas horas las autoridades electorales brinden un informe oficial tanto sobre los fallos de las impugnaciones como sobre los daños registrados en la jornada.

Mira la programación en Red Uno Play