Caso 'maletas': Suspenden declaración de exfuncionario de Aduana

La toma de declaración informativa de un exfuncionario de Aduana, citado como testigo en las dependencias de la FELCC del Plan 3.000, fue suspendida esta tarde. El exservidor público se presentó a la cita sin el acompañamiento de un abogado particular, lo que obligó a las autoridades a reprogramar el acto procesal para el martes 10 de febrero.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Gomer Padilla, explicó que la investigación se centra en el presunto delito de incumplimiento de deberes relacionado con un vuelo chárter ocurrido a finales de 2025. “Como no estaba con un abogado se le ha suspendido la declaración; el suscrito fiscal está investigando el hecho con relación a la función que cumplieron el 29 y 30 de noviembre del 2025”, detalló la autoridad.

Actualmente, son cinco las personas bajo la lupa del Ministerio Público mientras se procesa documentación institucional y material audiovisual recientemente obtenido. Padilla señaló que se realizarán desdoblamientos de imágenes y no descartó una nueva inspección ocular en el aeropuerto Viru Viru si el avance de las pesquisas así lo requiere.

