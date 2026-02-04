Pura ternura: el “Cholo” Simeone derrite redes con risas junto a su nieto Faustino

Gian Simeone compartió en sus redes sociales un video lleno de ternura que rápidamente conquistó a sus seguidores: su pequeño hijo Faustino riendo sin parar en brazos de su abuelo, Diego “Cholo” Simeone.

En las imágenes, captadas en un restaurante, se puede ver al histórico entrenador del Atlético de Madrid haciendo cosquillas al bebé, provocándole carcajadas contagiosas. Un momento simple, pero cargado de amor, que reflejó el lado más humano y familiar del reconocido técnico argentino.

Un abuelo joven y orgulloso

Diego Simeone se estrenó como abuelo a los 55 años, el pasado 25 de noviembre, cuando su hijo Gianluca Simeone y su pareja, la modelo y presentadora Eva Bargiela, dieron la bienvenida a Faustino.

Desde entonces, el pequeño ya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la familia, acompañando a sus seres queridos incluso en escenarios futbolísticos.

Presente en el mundo del fútbol desde pequeño

Pese a su corta edad, Faustino ya ha visitado el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde alentó junto a su familia a su tío, el delantero Giuliano Simeone, y a su abuelo durante partidos del Atlético de Madrid.

Además, recientemente celebró su tercer cumplemés, soplando las velas rodeado de afecto, abrazos y bailes junto a Carla Pereyra y el resto de la familia.

Un video que alegra el día

Ahora, Gian volvió a mostrar el costado más íntimo de los Simeone con este clip breve, pero poderoso: risas, miradas cómplices y gestos de cariño que reflejan el fuerte vínculo entre abuelo y nieto.

“Un video cortito, pero de los que te mejoran el día”, comentaron muchos usuarios, quienes no tardaron en viralizar las imágenes.

Sin dudas, lejos de la presión de la cancha y la intensidad del vestuario, el “Cholo” demuestra que su mayor victoria hoy también se vive en familia.

