Camacho socializa sus propuestas y llega a los barrios al norte de Santa Cruz

El candidato a la Gobernación, Luis Fernando Camacho, encabezó un encuentro con vecinos del barrio San Antonio, ubicado en el sexto anillo de la zona norte. Entre banderas y muestras de afecto, el líder político aprovechó la oportunidad para explicar los detalles de su propuesta electoral.

Durante su intervención, Camacho destacó que su gestión priorizará la profundización de la Autonomía para obtener mayores competencias regionales. Según el candidato, este avance institucional es clave para concretar el pacto fiscal del ‘50/50’ que se proyecta como realidad para el año 2027.

También destacó que “este año estamos con la posibilidad de que se transfiera salud y educación para las regiones y eso es muy importante”. Asimismo, el plan contempla el impulso de proyectos estratégicos como Puerto Busch y el Hub de Viru Viru para potenciar el comercio exterior.

Finalmente, el líder cruceño reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica y la lucha frontal contra los avasallamientos de tierras. Camacho aseguró que su administración fortalecerá al sector productivo mediante tecnología además de que “la perspectiva del modelo productivo cruceño hay que ampliarlo en sus fronteras, hay que llevar tecnología, pero también competencias, para que nuestros sectores también se fortalezcan”.

