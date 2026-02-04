Eduardo Mérida busca la alcaldía de Quillacollo: Titulación gratuita y fin a las "aguas negras" son sus pilares

En el marco del ciclo de entrevistas "Conociendo al candidato" rumbo a las elecciones subnacionales 2026, Eduardo Mérida, de la alianza Unidad, presentó su propuesta electoral centrada en la seguridad jurídica agraria y la modernización del sistema de alcantarillado del municipio de Quillacollo.

A sus 54 años, el abogado y exalcalde regresa a la arena política con un discurso marcado por su perfil opositor y una historia personal que asegura haber transformado su visión de servicio. "Soy el único candidato que luchó contra el MAS y que no entró en corrupción", afirmó Mérida, aludiendo a los procesos judiciales y encarcelamientos que enfrentó en el pasado.

El plan de gobierno de Unidad apuesta por un crecimiento ordenado de la ciudad. Mérida anunció una ampliación de la mancha urbana hacia los cuatro puntos cardinales, con una promesa específica para el sector productivo:

Titulación gratuita: Prometió otorgar títulos de propiedad sin costo al sector agro de Quillacollo para brindar seguridad jurídica a los productores.

Integración vial: Propuso la construcción y asfaltado de rutas estratégicas que unan Quillacollo con El Paso (Antofagasta-El Paso y Apote-El Paso), además de conectar el este con el oeste hacia Vinto.

También se refirió a la crisis sanitaria. Mérida se comprometió a eliminar las aguas servidas del centro de Quillacollo mediante la reconstrucción de colectores en zonas como el río Martín Cárdenas, Pacheco y General Camacho.

"En 60 días sacaremos el agua negra y terminaremos con el sufrimiento de estos sectores", aseguró el candidato, enfatizando que la infraestructura llegará hasta el borde de las rieles y se extenderá hacia el sur.

Visiblemente conmovido, Mérida compartió el motor personal de su candidatura: su hija de 4 años quien quedó huérfana de madres. "Mi familia eres tú", declaró al cerrar su intervención, buscando generar un vínculo emocional con el electorado quillacolleño.

Mira la programación en Red Uno Play