Febrero no tiene 29, 30 ni 31: ¿pierdes el bono PEPE?

Con el inicio del pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), una duda se repite en miles de hogares: Si mi fecha de cobro es 29, 30 o 31 y febrero no tiene esos días… ¿pierdo el bono?

La respuesta es no. El Gobierno aclaró cómo funciona el cronograma y qué deben hacer los beneficiarios para no perder este apoyo económico.

¿Quiénes reciben el bono PEPE?

El pago del PEPE comenzó este lunes 26 de enero y está dirigido a personas que ya reciben alguno de los siguientes beneficios:

Bono Juana Azurduy

Bono Juancito Pinto

Bono de Discapacidad Grave o Muy Grave

Bono de Indigencia

Renta Dignidad

Los cuatro primeros grupos reciben Bs 150 por mes durante tres meses, alcanzando un total de Bs 450.

El plazo máximo para cobrar vence el 30 de abril, por lo que es importante no dejar pasar la fecha.

¿Y si mi fecha de cobro es 29, 30 o 31?

Aquí está la clave:

Las personas nacidas entre el 1 y el 28 pueden cobrar su bono en febrero .

Quienes cumplen años los días 29, 30 o 31, deberán realizar el cobro en el mes de marzo.

Esto se aplica automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.

¿Qué pasa si mi día de cobro cae en feriado o fin de semana?

Las autoridades fueron claras:

- Si la fecha asignada coincide con sábado, domingo o feriado, el pago se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

- No se pierde el bono y no se debe hacer ningún reclamo ni trámite extra.

Requisitos y dónde consultar

No necesitas inscribirte: los beneficiarios ya están habilitados de forma automática.

Solo debes presentar tu carnet de identidad en cualquiera de las entidades financieras autorizadas.

