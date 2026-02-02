Inspectora internacional certifica la pureza del combustible boliviano

La firma internacional Camin Cargo Control certificó que la Gasolina Especial Plus (GE+) comercializada por YPFB cumple rigurosamente con todos los estándares de calidad vigentes. Este aval técnico surge tras un exhaustivo análisis de muestras recolectadas en las plantas de almacenaje y puntos de distribución de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Foto: YPFB.

“YPFB reafirma que la Gasolina Especial Plus que se comercializa en el país cumple plenamente con los estándares de calidad, tras ser certificada por esta inspectora internacional en su laboratorio acreditado”, declaró Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados.

El ejecutivo subrayó que esta verificación responde de forma directa y transparente a las inquietudes ciudadanas sobre el combustible importado desde Argentina, Paraguay y Chile.

Foto: YPFB.

La estatal petrolera mantiene un monitoreo constante en toda la cadena de suministro, desde el origen del producto hasta su despacho final en las estaciones de servicio bolivianas. Estas inspecciones diarias se realizan en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para asegurar que cada litro de combustible sea apto para el parque automotor.

A pesar de los resultados positivos, YPFB anunció la creación de un Comité de Crisis y el tratamiento previo de la gasolina importada en sus propias refinerías. Con estas acciones preventivas, la empresa busca fortalecer la confianza de la población y garantizar una fiscalización abierta junto a los entes reguladores.

Foto: YPFB.

