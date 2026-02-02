Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio del dólar y fortalecer la participación privada en el mercado de divisas

El Gobierno nacional trabaja para consolidar un solo tipo de cambio del dólar que se ajuste al comportamiento del mercado, con el objetivo de dar estabilidad a la economía y reducir la especulación, de acuerdo al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“Una economía no puede funcionar con dos, tres o cuatro tipos de cambio distintos. Desde el primer día hemos trabajado para dar mayor transparencia al mercado cambiario y hemos visto cómo los precios comienzan a converger e incluso a bajar”, indicó.

Según Espinoza mientras más transparente es el mercado, menor es la especulación y más previsible se vuelve la economía.

Explicó que la tendencia del dólar muestra una estabilización dentro de un rango controlado, con perspectivas positivas para el año.

El ministro remarcó que los precios favorables de la minería y una buena cosecha en el sector agrícola ayudarán a compensar la volatilidad en algunos productos de consumo.

Puntualizó que en el sector de hidrocarburos, el nuevo sistema de precios ha reducido las importaciones y el contrabando, permitiendo que el sector privado comience a participar en la importación y comercialización de combustibles, cubriendo ya cerca del 4 % de la demanda nacional.

En paralelo, Espinoza destacó los avances del Gobierno en cooperación e inversión internacional, tras la participación de Bolivia en encuentros como Davos y Panamá. Estas acciones han permitido consolidar alianzas estratégicas y atraer proyectos que fortalecerán la economía nacional.

Informó que en los primeros meses de gestión se ha concretado financiamiento por más de 8.000 millones de dólares a través de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y JICA, y anticipó que se cerrarán nuevos acuerdos, incluyendo uno con el Banco Mundial.

El ministro aclaró que este financiamiento no aumentará automáticamente la deuda externa a más de 22.000 millones de dólares, ya que parte de los desembolsos se destinará al pago de compromisos internacionales.

“Estamos abriendo nuevas líneas de financiamiento internacional. Hasta la fecha, se han asegurado compromisos por más de 8.000 millones de dólares, incluyendo CAF, BID, JICA y otros”, detalló Espinoza.





