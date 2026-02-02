¿Vale la pena asegurar tu casa o auto? Esto dice un economista

Contratar un seguro no es solo un gasto: es una inversión en tranquilidad. Así lo explica el economista Carlos Rojas, quien señala que los seguros de autos y casas son una forma de transferir riesgos a una compañía a cambio de un pago, conocido como póliza. Esto permite proteger bienes frente a situaciones imprevistas, como daños, robos o desastres naturales.

El experto explicó que los seguros patrimoniales, como los de vivienda y vehículos, cubren desde accidentes de tránsito y robos totales o parciales, hasta fenómenos naturales como ventarrones, inundaciones, deslizamientos o temblores.

“Protegen contra hechos fortuitos, no contra daños planificados”, aclaró Rojas.

Comentó que por ejemplo, si un árbol cae sobre tu auto durante un ventarrón, el seguro puede cubrirlo, pero no cubrirá daños provocados intencionalmente.

El economista además mencionó que al proteger los bienes, muchos seguros incluyen responsabilidad civil, importante para quienes viven en edificios o tienen vehículos. Esto significa que si tu casa o auto causa daños a terceros, el seguro puede cubrir reparaciones o compensaciones.

Sostuvo que también existe la cláusula de lucro cesante, que reembolsa ingresos perdidos si, por ejemplo, un accidente te impide trabajar algunos días.

Un detalle clave que destaca Rojas es mantener actualizado el valor de los bienes asegurados, especialmente por la fluctuación del dólar y el precio de los vehículos. Si el valor declarado está desactualizado, la indemnización en caso de siniestro puede ser menor al esperado.

Aunque en Bolivia los seguros patrimoniales no son obligatorios, son altamente recomendables, sobre todo para protegerse ante catástrofes o pérdidas importantes, enfatizó.

“Los seguros son previsibles; los riesgos no. Por eso, si puedes cubrir tus bienes, es una decisión inteligente”, concluye el economista.

Con un seguro adecuado, proteger tu casa o tu auto deja de ser solo una obligación: se convierte en una manera de cuidar tu tranquilidad y tu patrimonio.

