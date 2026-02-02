Tragedia en el mundo de la música: muere joven estrella de un reality de canto tras ataque de serpiente

La industria del entretenimiento en África está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ifunanya Nwangene, una talentosa soprano que alcanzó la fama internacional tras su destacada participación en la versión nigeriana de un prestigioso reality de canto. La artista, de solo 26 años, murió debido a la mordedura de una serpiente venenosa que ingresó a su habitación mientras descansaba.

Un ataque letal en la madrugada

El trágico incidente ocurrió en Abuya, la capital de Nigeria, donde residía la cantante. Según relataron sus compañeros de coro, Nwangene fue atacada por el reptil mientras dormía. La gravedad de la situación aumentó cuando se descubrió que no había un solo animal, sino dos serpientes merodeando en la vivienda, lo que obligó a llamar a un especialista para asegurar la propiedad, informa el portal TN.

Tras ser mordida, Ifunanya fue trasladada de urgencia a una clínica cercana a su hogar, pero el centro médico no contaba con dosis del antídoto necesario para contrarrestar el veneno.

Debido a esta falta de recursos, debió ser derivada a un segundo hospital. El tiempo perdido durante el traslado resultó crítico y, pese a los esfuerzos finales de los médicos, la cantante falleció poco después de ingresar.

Ifunanya Nwangene, junto al trompetista Tbrass estaban iniciando una colaboración. Foto: Instagram/tbrassofficial

Una estrella en ascenso

Ifunanya Nwangene se convirtió en un fenómeno cultural tras su paso por el conocido certamen televisivo de talentos, donde su versión de "Take a Bow", de la cantante Rihanna, acumuló decenas de miles de reproducciones y le valió el reconocimiento de la crítica.

Promesa truncada: La artista se encontraba preparando su primer concierto en solitario para este 2026.

Homenajes: El Coro Amemuso, donde se desempeñaba como soprano, emitió un emotivo comunicado: "Ifunanya era una estrella en ascenso que estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu" .

Impacto local: El reconocido músico nigeriano Tbrass calificó su fallecimiento como una "pérdida irreparable para la sociedad musical" y destacó su capacidad para conectar con el alma de las personas a través de su arte.

La noticia ha generado una ola de indignación y tristeza en redes sociales, donde fanáticos de todo el mundo lamentan que una negligencia logística en la salud pública haya apagado la voz de una de las promesas más brillantes de la escena musical africana.

Ifunanya Nwangene estaba lanzando su carrera solista. Foto: Instagram/nanyah_music

Mira la programación en Red Uno Play