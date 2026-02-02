TEMAS DE HOY:
Operativo policial fallece ahogado red de trata

Internacional

Cierran las urnas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Las mesas de votación cerraron a las 18H00 locales (00H00 GMT) al término de una jornada de 12 horas a la que fueron convocados 3,7 millones de ciudadanos a elegir presidente y 57 diputados para los próximos cuatro años.

AFP

01/02/2026 20:32

Cierran las urnas en las elecciones presidenciales de Costa Rica. Foto AFP.
Costa Rica

Las elecciones presidenciales de Costa Rica concluyeron este domingo, con la candidata oficialista de derecha, Laura Fernández, como gran favorita por sus promesas de mano dura contra la violencia del narcotráfico.

Para ganar en primera vuelta se requiere el 40% de los votos. De lo contrario, una segunda ronda tendrá lugar el próximo 5 de abril. Los primeros resultados se anunciarán hacia las 21H00 locales del domingo (03H00 GMT) del lunes.

