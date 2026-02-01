El niño de cinco años detenido por el ICE en Mineápolis vuelve a casa

Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales de migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador.

"Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila", escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.

El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados.

Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.

La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.

Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1.800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota.

Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos.

El magistrado afirmó en su auto que "este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implica traumatizar a los niños".

"También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia", escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata.

Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota.

"No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares", aseguró.

