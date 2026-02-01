¡Insólito! Grúa pierde el control y deja caer una casa prefabricada sobre otra vivienda

Las posibilidades de que una casa "caiga del cielo" son prácticamente nulas, pero un dramático suceso en Tailandia demostró que, en el mundo de la construcción, lo imposible puede suceder. Un mal cálculo de ingeniería terminó en un desastre que destruyó dos infraestructuras de forma simultánea cuando una grúa perdió su carga en plena operación.

Falla mecánica a 10 metros de altura

El accidente ocurrió durante los trabajos en una obra cercana a una zona residencial. Una grúa de alto tonelaje realizaba el izado de una vivienda prefabricada completa con el objetivo de posicionarla en su terreno. Sin embargo, al alcanzar una altura superior a los 10 metros, el brazo mecánico comenzó a mostrar signos de inestabilidad.

Según los informes preliminares, el equipo de izado no pudo soportar el peso de la estructura, provocando que la casa prefabricada se desprendiera y cayera violentamente. El impacto no fue contra el suelo, sino directamente sobre el tejado y las paredes de una vivienda familiar que se encontraba justo debajo.

Milagro entre los escombros

Las imágenes del siniestro son impactantes: la casa transportada quedó incrustada sobre la vivienda original, reduciendo a escombros gran parte de la planta alta y el techo. A pesar de los graves daños materiales, que dejan ambas estructuras prácticamente en pérdida total, ocurrió un milagro: todos los ocupantes de la casa afectada resultaron ilesos.

Las autoridades locales han iniciado una investigación contra la empresa constructora y el operador de la grúa. Se presume que existió una sobrecarga o una falta de nivelación en los apoyos de la maquinaria pesada, lo que generó la inestabilidad fatal a gran altura. Por ahora, el área permanece acordonada debido al riesgo de nuevos derrumbes mientras se planifica la compleja remoción de los escombros "dobles".

