La última “preca” desbordó alegría en el corazón de Santa Cruz

El corazón de la ciudad se convirtió en una fiesta de unidad y tradición. La cuarta y última precarnavalera no solo fue un éxito para los comparseros, sino también para las familias enteras que, desde muy temprano, se dieron cita en la Plaza 24 de Septiembre para asegurar un lugar y disfrutar de cerca el cierre del ciclo de antesalas del Carnaval 2026.

Un despliegue cultural de magnitud

La jornada tuvo un marcado acento cultural con la participación de más de 2,000 bailarines y cerca de 20 ballets folclóricos, quienes presentaron lo mejor de las danzas tradicionales del Oriente boliviano. El despliegue de talento y color fue el deleite de los asistentes, quienes destacaron la organización y la belleza de las coreografías.

"Es muy bonita la presentación, excelente la precarnavalera. Estamos aquí observando todas las culturas que hay en el Oriente", comentó un ciudadano mientras disfrutaba del paso de los grupos de baile.

El veredicto del público: "La más linda de Santa Cruz"

Si hubo una protagonista que se robó los suspiros y aplausos, fue la Reina del Carnaval. Su carisma y alegría al interactuar con la gente fueron los puntos más comentados por las familias que llegaron con hermanos, primos y niños pequeños.

"La reina es bellísima, muy alegre. Felicidades por la temática futurista, fue una muy buena idea", afirmó una espectadora que asistió con sus hermanos. "Realmente qué mujer más bella, la más linda de Santa Cruz. Todo está súper bien, los bailes son hermosos", añadió otra asistente que llegó acompañada de su prima.

La precarnavalera también fue un punto de encuentro para turistas nacionales que quedaron impactados por la magnitud del evento. "Estoy un poco sorprendida porque es la primera vez que lo veo, yo soy de Sucre y me parece muy bueno", relató una visitante, evidenciando que el Carnaval cruceño sigue siendo un potente imán para el turismo interno.

Con gritos de "¡Que viva el carnaval!", el público despidió las precarnavaleras, dejando la Plaza 24 de Septiembre con la promesa de volver a encontrarse en el Gran Corso, tras haber vivido una noche de integración, cultura y profundo orgullo regional.

Mira la programación en Red Uno Play