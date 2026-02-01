El rugido de la tradición: la lucha entre el jaguar y el toro revive en la ‘preca’

La precarnavalera fue escenario de un momento cargado de fuerza simbólica y tradición, cuando un ballet folklórico presentó la emblemática lucha entre el jaguar y el toro, uno de los relatos más representativos de la mitología del oriente boliviano.

La puesta en escena se desarrolló tras la interpretación de la tradicional danza “Rosita Pochi”, marcando un cierre impactante que captó la atención de los asistentes. El enfrentamiento coreográfico destacó por la agilidad de los bailarines, la precisión de los movimientos y la fidelidad de las máscaras, que dieron vida a ambos animales icónicos.

Este cuadro tradicional no solo aportó dramatismo y belleza al desfile, sino que también permitió que niños y jóvenes conectaran con las raíces culturales y los relatos ancestrales que forman parte de la identidad cruceña.

Entre aplausos y miradas atentas, el jaguar y el toro volvieron a enfrentarse, recordando que el Carnaval no solo es fiesta y color, sino también memoria, historia y herencia cultural viva.

