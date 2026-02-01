TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento precursores Hombre mató a su amigo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

El rugido de la tradición: la lucha entre el jaguar y el toro revive en la ‘preca’

Un ballet folklórico recreó uno de los enfrentamientos más simbólicos del oriente boliviano, conectando a nuevas generaciones con la mitología y la identidad cruceña.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 22:30

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La precarnavalera fue escenario de un momento cargado de fuerza simbólica y tradición, cuando un ballet folklórico presentó la emblemática lucha entre el jaguar y el toro, uno de los relatos más representativos de la mitología del oriente boliviano.

La puesta en escena se desarrolló tras la interpretación de la tradicional danza “Rosita Pochi”, marcando un cierre impactante que captó la atención de los asistentes. El enfrentamiento coreográfico destacó por la agilidad de los bailarines, la precisión de los movimientos y la fidelidad de las máscaras, que dieron vida a ambos animales icónicos.

Este cuadro tradicional no solo aportó dramatismo y belleza al desfile, sino que también permitió que niños y jóvenes conectaran con las raíces culturales y los relatos ancestrales que forman parte de la identidad cruceña.

Entre aplausos y miradas atentas, el jaguar y el toro volvieron a enfrentarse, recordando que el Carnaval no solo es fiesta y color, sino también memoria, historia y herencia cultural viva.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD