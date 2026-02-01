Una fuerte granizada afectó la tarde de este sábado a la ciudad de El Alto, alrededor de las 17:00, sorprendiendo a transeúntes, comerciantes y conductores que se encontraban en distintos puntos de la urbe alteña.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el granizo cayó de manera intensa durante varios minutos, complicando la circulación vehicular. En algunos sectores, las canaletas y sumideros colapsaron, provocando la rápida acumulación de agua sobre las vías y obligando a los conductores a reducir la velocidad para evitar accidentes.

El fenómeno climático también generó momentos de tensión entre peatones y vendedores, quienes buscaron refugio ante la repentina caída del granizo.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), para este sábado 31 ya se había pronosticado un clima inestable en varias regiones del país, con cielos nublados, lluvias aisladas y tormentas eléctricas.

Para los próximos días, se prevé un comportamiento climático similar en el eje occidental. En La Paz, podrían registrarse tormentas eléctricas durante el día, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y 20 °C. En tanto, El Alto presentará condiciones similares, con una temperatura mínima de 6 °C, una máxima de 14 °C y precipitaciones previstas principalmente en horas de la tarde.

