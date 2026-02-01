TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento precursores Hombre mató a su amigo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Fuerte granizada sorprendió a vecinos y paralizó el tráfico en El Alto

El fenómeno se registró cerca de las 17:00 y se prolongó por varios minutos, provocando acumulación de agua y dificultades en la circulación vehicular.

Silvia Sanchez

31/01/2026 22:24

fuerte granizada sorprendió a vecinos y paralizó el tráfico. Foto Agencia de Prensa Alteña
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una fuerte granizada afectó la tarde de este sábado a la ciudad de El Alto, alrededor de las 17:00, sorprendiendo a transeúntes, comerciantes y conductores que se encontraban en distintos puntos de la urbe alteña.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el granizo cayó de manera intensa durante varios minutos, complicando la circulación vehicular. En algunos sectores, las canaletas y sumideros colapsaron, provocando la rápida acumulación de agua sobre las vías y obligando a los conductores a reducir la velocidad para evitar accidentes.

El fenómeno climático también generó momentos de tensión entre peatones y vendedores, quienes buscaron refugio ante la repentina caída del granizo.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), para este sábado 31 ya se había pronosticado un clima inestable en varias regiones del país, con cielos nublados, lluvias aisladas y tormentas eléctricas.

Para los próximos días, se prevé un comportamiento climático similar en el eje occidental. En La Paz, podrían registrarse tormentas eléctricas durante el día, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y 20 °C. En tanto, El Alto presentará condiciones similares, con una temperatura mínima de 6 °C, una máxima de 14 °C y precipitaciones previstas principalmente en horas de la tarde.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD