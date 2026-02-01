Voces, sueños y emoción: Red Uno ya tiene a sus primeros clasificados en Santa Cruz

El Gran Casting de Red Uno en Santa Cruz fue todo un éxito. Tras una intensa y emocionante jornada cargada de talento, energía y sueños, el canal ya definió a sus primeros clasificados, quienes avanzan a la siguiente etapa del nuevo proyecto televisivo que promete descubrir a las próximas estrellas del país.

Desde muy temprano de este sábado y hasta horas de la noche, cientos de jóvenes se dieron cita para mostrar su talento frente al jurado. Canto, carisma y autenticidad fueron los ingredientes principales de una jornada que dejó claro que Bolivia tiene talento de sobra.

Los aspirantes no solo llegaron desde distintos puntos de Santa Cruz, sino también desde el interior del país, reafirmando el carácter nacional y democrático del casting. Cada presentación estuvo marcada por la emoción, los nervios y la ilusión de dar el primer gran paso hacia una oportunidad única en la televisión.

El jurado destacó el alto nivel de los participantes y la diversidad de propuestas, lo que permitió seleccionar a los primeros jóvenes que continúan en competencia. El proceso recién comienza y promete muchas más sorpresas.

No te pierdas todos los detalles y novedades del nuevo proyecto de Red Uno, donde el talento nacional es el gran protagonista y los sueños comienzan a hacerse realidad.

