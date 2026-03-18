“No fue tu noche”: Casandra enfrenta críticas, consigue equipo y no se rinde

La segunda noche de asignación de equipos en La Gran Batalla - Duelo de Voces también tuvo momentos de tensión.

La protagonista fue Casandra Tello, joven representante de Perú que vive desde hace cuatro años en Bolivia, quien apostó por un clásico en inglés: “Man! I Feel Like a Woman!” de Shania Twain.

Una elección poderosa… pero que no salió como esperaba.

Los nervios le jugaron en contra

Durante su presentación, los nervios se hicieron evidentes y terminaron afectando su interpretación, especialmente con la letra de la canción.

Desde el equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, la evaluación fue clara:

“Es una etapa donde los nervios no pueden existir… eso te desconcentró en toda la canción. Me encantó tu actitud, pero tienes que estar segura”, señaló Maisa.

Franklin añadió que también podría explorar otros géneros para potenciar su talento.

“No fue tu noche”

El equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez coincidió en el diagnóstico:

“No fue tu noche… pero tienes talento, eso no se discute. No puede haber margen para el nerviosismo”, dijo Carlos.

Llamado de atención y motivación

Desde el equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda, también hubo observaciones sobre afinación y concentración:

“Sabes que eres capaz… hay que practicar más”, recomendó Juan Pablo.

Pero no todo fueron críticas. El equipo de David Dionich y Jesús Oliva apostó por verla crecer:

“Está claro que no fue la mejor, pero la cámara te quiere… es solo un tropiezo, ahora hay que ir para arriba”, expresó David.

“Hay mucho que trabajar, pero tienes una gracia especial”, agregó Oliva.

“Tómatelo en serio”

El momento más duro llegó desde el jurado, con la evaluación de Tito Larenti:

“Disciplina… te recomiendo que te lo tomes en serio, tuviste tiempo para prepararte”.

Una nueva oportunidad

A pesar de la noche complicada, los jueces decidieron darle una oportunidad más.

- Casandra formará parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Visiblemente agradecida, la participante reconoció sus errores y aseguró que volverá más comprometida.

Caer también es parte del camino

En el escenario de La Gran Batalla no todo es perfecto… y eso también construye artistas.

Casandra tropezó, sí.

Pero la historia aún no termina.

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