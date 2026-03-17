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Felcn allanó lujosa quinta en el Urubó vinculada a Sebastián Marset (FOTOS)

El director de la Felcn confirmó que el inmueble será investigado para determinar su titularidad y uso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/03/2026 23:30

Santa Cruz, Bolivia

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En el marco de las investigaciones vinculadas al caso de Sebastián Marset, autoridades ejecutaron un nuevo operativo en una casa quinta ubicada en la zona del Urubó, en Santa Cruz.

El allanamiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en coordinación con personal de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y el Ministerio Público, con el objetivo de garantizar la transparencia del procedimiento.

El director de la FELCN, Nelson Campos, informó que los operativos continúan en distintos puntos y que este inmueble está siendo minuciosamente revisado.

“Continuamos trabajando. Se encuentra al interior personal de la FELCN, así como también de Dircabi y del Ministerio Público para dar transparencia al trabajo realizado”, señaló.

Según detalló, la propiedad cuenta con múltiples ambientes y lujos, entre ellos una cancha de fútbol, piscina, sala de juegos y otros espacios recreativos. Las imágenes difundidas evidencian el nivel de confort del lugar.

Campos indicó que la investigación permitirá esclarecer los pormenores del inmueble, como la titularidad y el uso que se le daba. Además, no se descarta la realización de nuevos allanamientos en las próximas horas.

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