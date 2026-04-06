Santa Cruz cierra el cómputo al 100% y se confirma la segunda vuelta

El Tribunal Electoral Departamental culminó este lunes el cómputo oficial al 100% tras procesar las actas de las 105 mesas que repitieron su votación. Este procedimiento administrativo pone fin a la incertidumbre regional y ratifica que ningún candidato logró los márgenes necesarios para una victoria directa.

Juan Pablo Velasco, representante de la agrupación Libre, obtuvo el 28,57% de los votos válidos en la contienda general. Por su parte, el candidato de Santa Cruz Para Todos, Otto Ritter, alcanzó el 26,98% de los sufragios según el reporte emitido cerca de las 18:00 horas.

La normativa vigente establece que para ganar en primera vuelta se requiere superar el 50% de los votos o alcanzar el 40% con una ventaja de diez puntos. Al no cumplirse ninguno de estos criterios legales, la segunda vuelta electoral queda consolidada de manera irreversible para el departamento.

Santa Cruz se posiciona como el último departamento del país en cerrar su conteo oficial debido a las particularidades de la jornada de repetición. En las próximas horas se procederá a la convocatoria formal y al sorteo de los ciudadanos que fungirán como jurados electorales el domingo 19 de abril.

Captura de pantalla | computo.oep.org.bo

Con este anuncio, la región cruceña se suma a Chuquisaca, Oruro, Tarija y Beni como los territorios que deberán definir a sus autoridades en balotaje. En contraste, Pando, Potosí y Cochabamba ya resolvieron sus liderazgos ejecutivos en la primera instancia de votación ciudadana.

El panorama en La Paz permanece bajo análisis administrativo debido a la salida de carrera de René Yahuasi por decisiones internas de su partido político. Mientras se resuelven las impugnaciones en la sede de gobierno, Santa Cruz enfoca sus esfuerzos logísticos en la organización de la jornada electoral definitiva.

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