Concluye repetición de votación subnacional en San Ignacio de Velasco

El proceso de repetición de voto en San Ignacio de Velasco concluyó con la llegada de las maletas electorales al recinto principal bajo un estricto resguardo. La jornada transcurrió con una notable participación ciudadana que marca el pulso de la nueva configuración política en la región cruceña.

Por su parte, María René Álvarez, candidata de Libre, manifestó su optimismo ante los resultados de la nueva jornada votación. Ahora aguardan los resultados oficiales que serán emitidos por el Tribunal Electoral Departamental.

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