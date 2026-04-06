TEMAS DE HOY:
La Paz Incendio en El Torno Oruro

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Concluye repetición de votación subnacional en San Ignacio de Velasco

La ciudadanía acudió a las urnas nuevamente para emitir su voto en el marco de las elecciones subnacionales.

Ximena Rodriguez

05/04/2026 20:13

Foto: Facebook TED Santa Cruz.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El proceso de repetición de voto en San Ignacio de Velasco concluyó con la llegada de las maletas electorales al recinto principal bajo un estricto resguardo. La jornada transcurrió con una notable participación ciudadana que marca el pulso de la nueva configuración política en la región cruceña.

Por su parte, María René Álvarez, candidata de Libre, manifestó su optimismo ante los resultados de la nueva jornada votación. Ahora aguardan los resultados oficiales que serán emitidos por el Tribunal Electoral Departamental.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD