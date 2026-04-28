Velasco y Aguirre reciben credenciales en acto oficial del TED en Fexpocruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) realizó este martes la entrega de credenciales a las autoridades electas de Santa Cruz con la acreditación oficial del nuevo gobernador, Juan Pablo Velasco, en un acto desarrollado en predios de Fexpocruz.

El presidente del TED, Marco Antonio Monasterio, fue el encargado de entregar la credencial a Velasco, marcando el inicio formal del acto de acreditación de las nuevas autoridades departamentales.

Posteriormente, la vocal del TED, Fanny Vaca Chavez, hizo la entrega de la credencial a la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, completando así la habilitación de la nueva dupla que asumirá la administración departamental.

La jornada continúa con la acreditación de los asambleístas departamentales, con la entrega de credenciales a 30 representantes por territorio y 16 por población, entre titulares y suplentes.

De acuerdo con la programación del TED, durante la mañana se realizó la entrega de credenciales a las autoridades departamentales, mientras que por la tarde se prevé la acreditación de alcaldes y concejales de los distintos municipios cruceños.

El acto forma parte del proceso de cierre administrativo de las elecciones subnacionales 2026 y habilita a las nuevas autoridades a asumir funciones en sus respectivos cargos.

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