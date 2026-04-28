“Así me visto para ir a comprar pan”: Cronenbold llama la atención en su acreditación

“Así me visto para ir a comprar pan”, con esa frase el alcalde electo de Warnes, Mario Cronenbold, llamó la atención este martes al presentarse con un atuendo particular a la entrega de su credencial electoral otorgada por el Tribunal Electoral Departamental (TED).

La autoridad electa participó del acto de acreditación de autoridades subnacionales en predios de Fexpocruz, donde reafirmó su compromiso de trabajar en atención a las principales necesidades del municipio de Warnes.

Cronenbold señaló que entre sus prioridades de gestión están el mejoramiento de caminos, el alumbrado público y otros servicios básicos que demandan los vecinos.

Asimismo, anunció que una de sus primeras acciones será la realización de una auditoría para conocer con precisión las condiciones en las que recibirá la administración municipal.

El acto de entrega de credenciales forma parte del proceso de cierre administrativo de las elecciones subnacionales 2026 y habilita a las nuevas autoridades a asumir funciones.

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