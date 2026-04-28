Manuel Saavedra recibe su credencial como alcalde de Santa Cruz de la Sierra

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, recibió este martes su credencial que lo acredita oficialmente como burgomaestre de la capital cruceña, en un acto desarrollado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) en predios de Fexpocruz.

La entrega del documento estuvo a cargo del presidente del TED, Marco Antonio Monasterio, en el marco de la jornada de acreditación de autoridades electas tras las elecciones subnacionales 2026.

El acto comenzó con la acreditación del gobernador electo, Juan Pablo Velasco, junto a la vicegobernadora electa, Paola Aguirre. Posteriormente, se realizó la entrega de credenciales a los asambleístas departamentales, con 30 representantes por territorio y 16 por población, entre titulares y suplentes.

La jornada forma parte del proceso de cierre administrativo de los comicios y habilita a las nuevas autoridades a asumir funciones en sus respectivos cargos.

Mira la programación en Red Uno Play