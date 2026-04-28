TEMAS DE HOY:
Alias Pepa personal de seguridad Accidentes

22ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Manuel Saavedra recibe su credencial como alcalde de Santa Cruz de la Sierra

Con este acto en la Fexpocruz, el TED da por finalizado el proceso administrativo de las Subnacionales 2026, dejando el camino expedito para las posesiones de la próxima semana.

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/04/2026 10:52

Escuchar esta nota

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, recibió este martes su credencial que lo acredita oficialmente como burgomaestre de la capital cruceña, en un acto desarrollado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) en predios de Fexpocruz.

La entrega del documento estuvo a cargo del presidente del TED, Marco Antonio Monasterio, en el marco de la jornada de acreditación de autoridades electas tras las elecciones subnacionales 2026.

El acto comenzó con la acreditación del gobernador electo, Juan Pablo Velasco, junto a la vicegobernadora electa, Paola Aguirre. Posteriormente, se realizó la entrega de credenciales a los asambleístas departamentales, con 30 representantes por territorio y 16 por población, entre titulares y suplentes.

La jornada forma parte del proceso de cierre administrativo de los comicios y habilita a las nuevas autoridades a asumir funciones en sus respectivos cargos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD