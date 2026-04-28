TED Santa Cruz entregó 840 credenciales a autoridades electas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz concluyó oficialmente con la entrega de 840 credenciales a las autoridades electas. Este acto formaliza el mandato de gobernadores, alcaldes y concejales de 54 municipios, garantizando la transición hacia una nueva etapa administrativa en todo el territorio cruceño.

El presidente del TED, Marco Monasterio, destacó el rigor técnico con el que se llevó a cabo esta extensa labor para validar la voluntad popular expresada en las urnas.

"Hemos cumplido con esta actividad electoral con la entrega de credenciales a todas las autoridades electas del departamento; ha sido una jornada larga de trabajo", afirmó la autoridad al certificar a titulares y suplentes.

Pendientes en la representación indígena

A pesar del avance general, el órgano electoral mantiene bajo supervisión la elección de los asambleístas que representarán a los cinco pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Departamental. Sobre este punto, Monasterio explicó que se ha autorizado una supervisión especial para el pueblo ayoreo tras situaciones internas, asegurando que la Sala Plena analizará cada solicitud para completar los curules restantes.

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