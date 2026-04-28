Manfred Reyes Villa es acreditado para un nuevo periodo como alcalde

El alcalde reelecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió este martes su credencial oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED), que lo acredita para un nuevo mandato al frente del municipio de Cercado tras su victoria en las elecciones subnacionales.

El acto se desarrolló en el Hotel Regina, donde también fueron acreditadas otras autoridades electas del departamento. Reyes Villa fue recibido entre aplausos y muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

Tras recibir su acreditación, la autoridad anunció que su nueva gestión estará enfocada en el desarrollo económico del municipio, además de impulsar cambios en la estructura municipal y aplicar medidas de mayor austeridad en la administración pública.

Con esta entrega de credenciales, se formaliza el inicio de su nuevo periodo de gestión, que se extenderá por cinco años al frente de la Alcaldía de Cochabamba.

El TED de Cochabamba informó que en total 730 autoridades electas, entre titulares y suplentes, recibieron sus credenciales en el departamento, incluyendo gobernador, alcaldes, concejales y asambleístas, como parte del proceso nacional de acreditación de aproximadamente 5.400 autoridades en todo el país.

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