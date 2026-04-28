“Santa Cruz va a estar mejor”: Manuel Saavedra promete reorganizar la Alcaldía desde el lunes

En el acto de entrega de credenciales a las nuevas autoridades electas, Manuel Saavedra confirmó que asumirá funciones oficialmente el lunes y ese mismo día posesionará a todo su equipo de trabajo, asegurando que “Santa Cruz no puede perder ni un minuto más”.

El nuevo burgomaestre cruceño señaló que reducirá la estructura municipal de 11 a 8 secretarías como parte de un plan de austeridad. “Tenemos que achicar el aparato municipal, reducir el gasto corriente y buscar eficiencia administrativa”, afirmó.

Saavedra indicó que recibe una ciudad con múltiples problemas acumulados, entre ellos canales sin limpieza, parques descuidados, alumbrado deficiente, calles con baches, conflictos en salud, salarios adeudados, transporte público y manejo de residuos sólidos.

“Santa Cruz tiene muchísimas necesidades, desde lo más sencillo hasta lo más complejo”, manifestó al detallar el estado de los servicios municipales.

Sobre la situación financiera, sostuvo que se revisarán las deudas heredadas y se buscará refinanciar obligaciones pendientes con acreedores. “Nos vamos a sentar con los acreedores, vamos a negociar el tema del pago”, explicó.

También anunció controles en recaudaciones municipales para evitar irregularidades. “Desde el día uno se acaba el robo, se va a blindar el sistema de recaudaciones”, aseguró.

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