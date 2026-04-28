TSE cierra ciclo electoral con entrega de credenciales y nuevos compromisos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició la entrega de credenciales a las autoridades electas en los recientes comicios subnacionales, en un acto realizado en el campo ferial Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz, marcando el cierre del calendario electoral.

Durante su intervención, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, resaltó la legitimidad del proceso electoral y el respaldo ciudadano a las nuevas autoridades.

“Reciben un mandato dotado de fortaleza jurídica y de legitimidad. Son auténticos representantes de sus municipios y del departamento”, afirmó.

Asimismo, remarcó los desafíos que enfrentan las nuevas autoridades, destacando la necesidad de liderazgo y consensos.

“La Paz enfrenta importantes desafíos que demandan liderazgo, diálogo y capacidad de construir consensos en favor del bienestar de la población”, indicó.

En ese contexto, anunció el impulso de una reforma a la normativa electoral, orientada a fortalecer el sistema democrático del país.

“Aspiramos a una ley que fortalezca la democracia, que institucionalice a las organizaciones políticas y que promueva una participación de la mujer más sustantiva y no solo cuantitativa”, manifestó.

El titular del TSE también adelantó la conformación de un nuevo padrón electoral con mayores garantías de seguridad y acceso.

“Asumimos el compromiso de iniciar las gestiones para un nuevo padrón electoral que incorpore mayores medidas de seguridad y haga del proceso un trámite más ágil y accesible”, afirmó.

En esa línea, reiteró que ambos compromisos serán cumplidos en los próximos meses.

“Le hemos prometido a Bolivia un nuevo padrón y le vamos a cumplir. Le hemos prometido una nueva Ley de Régimen Electoral y también le vamos a cumplir”, enfatizó.

La autoridad también destacó el trabajo del personal electoral en todo el país, valorando su esfuerzo para garantizar el derecho al voto.

“Hombres y mujeres que recorren cientos de kilómetros, atraviesan montañas y navegan ríos con el objetivo de garantizar que todos los bolivianos ejerzan su derecho al voto”, expresó.

En paralelo, se informó que en el departamento de La Paz se entregarán alrededor de 1.200 credenciales, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 5.400 autoridades electas.

La entrega se realiza de forma escalonada, contemplando a gobernadores, asambleístas departamentales y alcaldes electos, quienes asumirán funciones en los próximos días.

Con este acto, el Órgano Electoral concluye oficialmente el proceso electoral, dando paso a una nueva etapa de gestión en los distintos niveles de gobierno.

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