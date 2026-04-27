Leidy Santos es la concejala 11 de Quillacollo tras un sorteo electoral

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba definió este lunes mediante sorteo la asignación del concejal número 11 del municipio de Quillacollo, tras registrarse un empate de votos entre dos organizaciones políticas.

Como resultado, Leidy Santos, candidata del partido APB Súmate, fue declarada ganadora del desempate y asumirá el escaño en el Concejo Municipal de Quillacollo.

La decisión se tomó luego de que se confirmara un empate técnico con la organización Fuerza Social, lo que obligó a aplicar este mecanismo excepcional para definir la distribución final de curules.

El sorteo, realizado este lunes, marca un hecho inédito en la región, ya que es la primera vez que se utiliza este procedimiento para resolver un empate electoral en la asignación de un cargo municipal.

Con este resultado, se completa la conformación del Concejo Municipal de Quillacollo, poniendo fin a la incertidumbre generada por la igualdad de votos entre ambas fuerzas políticas.



Mira la programación en Red Uno Play