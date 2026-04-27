Entregarán credenciales a más de 5.000 autoridades electas en el país

El proceso electoral subnacional entra en su fase final con la entrega de credenciales oficiales a más de 5.000 autoridades electas en los nueve departamentos del país. El acto se realizará este 28 de abril de manera simultánea, según confirmó el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arteaga.

“Cada departamento va a hacer entrega de credenciales a todas las autoridades electas, estamos hablando de gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales”, explicó Arteaga, quien destacó que con este acto se da por concluido el calendario electoral.

La autoridad detalló que la credencial es el documento que habilita a los electos a iniciar los trámites de posesión en sus respectivos cargos. En el caso de alcaldes y concejales, la investidura se realiza conforme a la normativa de gobiernos municipales, generalmente ante autoridades judiciales.

Para gobernadores y asambleístas departamentales, aunque no existe una disposición única, se prevé replicar el procedimiento de anteriores gestiones.

“Los asambleístas suelen ser posesionados en la Asamblea Departamental, mientras que los gobernadores son investidos por el Presidente del Estado”, precisó.

Arteaga también indicó que, antes de asumir funciones el próximo 4 de mayo, las nuevas autoridades deberán cumplir con requisitos administrativos adicionales exigidos por cada institución, a fin de validar el cumplimiento de condiciones constitucionales.

En paralelo, el Órgano Electoral proyecta encarar dos tareas estructurales tras concluir este ciclo: la actualización del padrón electoral y una reforma normativa integral.

“Se trabajará en un nuevo padrón con respaldo legal y cooperación externa, además de ajustes a la normativa electoral y de organizaciones políticas”, señaló.

Con la entrega de credenciales, Bolivia inicia una nueva etapa política marcada por desafíos institucionales y expectativas ciudadanas sobre la gestión de las nuevas autoridades subnacionales.

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