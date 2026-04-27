AEVivienda oferta departamentos desde $us 17.529: cómo acceder y en qué ciudades

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) informó sobre la disponibilidad de departamentos sociales en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, con precios que oscilan entre $us 17.529 y $us 34.000, como parte de sus programas de acceso a vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial, estas unidades habitacionales están dirigidas a personas que cumplan ciertos requisitos, entre ellos no contar con vivienda ni terreno propio, no haber sido beneficiado anteriormente por programas estatales y demostrar capacidad de pago ante una entidad financiera para acceder a un crédito hipotecario.

Además, los postulantes deben ser bolivianos y mayores de edad, condiciones básicas para iniciar el proceso de postulación.

En cuanto a la ubicación de los proyectos, en el departamento de Cochabamba los departamentos están disponibles en la Urbanización Villa Tunari, ubicada en el municipio del mismo nombre; en los Condominios Pirwa, en el municipio de Tolata; y en el Condominio Tamborada, en el Distrito 15 de la ciudad.

En Santa Cruz, las opciones se encuentran en los Condominios Alto de Cotoca, situados en la carretera a Cotoca kilómetro 7; en los Condominios Patujú, en la zona de Satélite Norte; y en la Urbanización Papa Francisco, ubicada en la carretera a Warnes.

Para acceder a estos departamentos, los interesados deben presentar una serie de documentos, entre ellos una carta de solicitud, fotocopias de la cédula de identidad y del certificado de nacimiento, además de un croquis del domicilio actual. También se requiere documentación que respalde la actividad económica del solicitante, facturas de servicios básicos, certificado de estado civil emitido por el Sereci y un certificado de no propiedad otorgado por Derechos Reales.

Desde la entidad estatal también se habilitaron canales de contacto para consultas. En Santa Cruz, el número disponible es el 64019345, mientras que en Cochabamba los interesados pueden comunicarse al 64019347.

La AEVivienda indicó que quienes deseen conocer más detalles sobre las características de los departamentos, así como imágenes y especificaciones, pueden acceder a un catálogo digital habilitado en línea.

Esta oferta se presenta como una alternativa para quienes buscan acceder a una vivienda propia a un costo más accesible, en un contexto donde la demanda habitacional continúa en crecimiento.

Con información de ABI

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