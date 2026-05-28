Yungas: Recomiendan tomar previsiones ante posible bloqueo en Puente de Armas

La transitabilidad hacia los Yungas y el norte del departamento de La Paz continúa afectada este jueves debido al bloqueo instalado en el sector de Puente de Armas, situación que obliga a pasajeros y transportistas a recurrir a transbordos para llegar a sus destinos.

Desde la Terminal Minasa se informó que las salidas hacia Caranavi son irregulares, mientras que las rutas hacia Sud Yungas se mantienen expeditas.

Los viajeros que se dirigen al norte paceño deben descender de los vehículos cerca del punto de bloqueo y caminar entre 20 y 30 minutos para abordar otra movilidad y continuar su trayecto.

“No hay paso directo, tiene que ser mediante transbordo. Se llega hasta Puente de Armas y de ahí hay que caminar para seguir camino hacia Caranavi”, relataron algunos pasajeros afectados.

A esta situación se suma el desabastecimiento de combustible, que también complica las operaciones del transporte interprovincial.

La encargada de Tránsito de la Terminal Minasa, sargento Ríos, recomendó a los usuarios consultar previamente con los sindicatos de transporte sobre el destino exacto hasta donde llegará cada vehículo, a fin de evitar contratiempos.

Corredor humanitario hacia los Yungas

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que se analiza la habilitación de un nuevo corredor humanitario hacia la región de los Yungas y el norte paceño, con el objetivo de restablecer el flujo de pasajeros, alimentos y combustibles.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindará información actualizada sobre esta posible medida, mientras persiste la incertidumbre para quienes necesitan trasladarse hacia esa región del departamento.

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