La Dirección de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra presentó cuatro nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción cometidos por funcionarios y exfuncionarios de la gestión anterior, relacionados con la venta de ítems, falsificación de documentos y cobros irregulares para agilizar trámites.

El director de Transparencia municipal, Alberto Vaca, informó que las denuncias ya fueron formalizadas ante el Ministerio Público y alcanzan a seis personas que presuntamente formaban parte de una red de irregularidades dentro de la Alcaldía cruceña.

“Como lo anunció nuestro alcalde Manuel ‘Mamen’ Saavedra, los pícaros ya se van. Hemos iniciado estas cuatro nuevas denuncias contra funcionarios y exfuncionarios que hacían las cosas mal. ¿Qué hacían? La venta de ítems”, manifestó Vaca.

Según explicó la autoridad, uno de los acusados ya se encuentra recluido en el penal de Palmasola por un caso anterior; sin embargo, ahora enfrenta otras dos denuncias por nuevas víctimas que habrían pagado para acceder a cargos municipales.

Vaca también denunció la presunta falsificación de títulos profesionales, libretas de servicio militar y certificados de idioma nativo para permitir el ingreso irregular de personas a diferentes cargos dentro del municipio.

“Convirtieron a la Alcaldía cruceña en una agencia de empleo. Vendían los títulos a cualquiera que pagaba y los metían a trabajar sin cumplir requisitos”, afirmó.

Asimismo, advirtió que quienes ingresaron de manera irregular deberán responder ante la justicia y devolver los salarios percibidos durante el tiempo que ocuparon esos cargos.

Otra de las denuncias está relacionada con la presunta existencia de “tramitadores” que utilizaban la burocracia municipal para cobrar dinero a ciudadanos a cambio de agilizar procesos administrativos.

En ese sentido, Vaca aseguró que la actual gestión trabaja en simplificar los trámites y lanzó una advertencia directa a estas personas.

“No se atrevan a acercarse a la Quinta Municipal ni a ninguna repartición municipal, porque los vamos a denunciar y vamos a pedir a la justicia que los mande a Palmasola”, sostuvo.

Finalmente, la autoridad remarcó que la administración municipal busca erradicar las prácticas de corrupción y garantizar que los trámites se realicen sin cobros ilegales ni intermediarios.

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