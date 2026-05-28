Familiares de motociclista atropellado protestan por demora en la investigación en Cochabamba

Familiares y amigos de Gabriel Claros se movilizaron este jueves en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la zona de la laguna Alalay de Cochabamba, para exigir celeridad en la investigación del accidente de tránsito que dejó al motociclista gravemente herido e internado en terapia intensiva.

Con carteles y pedidos de justicia, los manifestantes reclamaron avances en el proceso y denunciaron demora por parte del Ministerio Público para remitir el cuaderno de investigaciones.

“Mi hijo sigue mal; está en terapia intensiva, no hay mejora. Estamos orando para que se recupere, esperando que haya un arreglo, pero hasta ahora nada”, expresó la madre de Gabriel, visiblemente afectada.

El abogado de la familia señaló que el caso recién fue derivado a la Fiscalía de la Felcc y cuestionó la demora en el avance del proceso.

“Recién este miércoles llega el cuaderno de investigación. No puede ser que el Ministerio Público tarde tanto en proceder. Hacemos un llamado a la conductora porque hasta el día de hoy no se hace cargo ni se comunica con los familiares”, manifestó.

Familiares y amigos piden justicia por Gabriel tras grave accidente en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Red Uno- Periodista

Añadió que la familia está abierta al diálogo, pero exige que la responsable asuma su responsabilidad.

“Estamos dispuestos a conversar, entendemos que fue un accidente fortuito, pero tiene que hacerse cargo. Vamos a hablar con la fiscal para conocer qué está pasando con la investigación”, indicó.

El accidente ocurrió el pasado domingo en la intersección de las avenidas América y Villarroel, cuando Gabriel circulaba en su motocicleta y fue impactado por un vehículo rojo que realizaba un giro. Debido a la fuerza del choque, el motociclista sufrió lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza.

Según sus familiares, la conductora fue arrestada inicialmente tras el hecho; sin embargo, posteriormente fue liberada y hasta el momento no se instaló la audiencia de medidas cautelares.

Gabriel tiene 36 años y es padre de dos hijos, de 10 y 16 años. Actualmente permanece internado en terapia intensiva en la clínica Copacabana, donde su estado de salud continúa siendo delicado mientras sus seres queridos esperan su recuperación y respuestas de las autoridades.

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