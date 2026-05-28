Basura colapsa Colcapirhua tras dos semanas sin recojo por bloqueo al botadero

La suspensión del recojo de basura en Colcapirhua ya comienza a generar preocupación entre vecinos y comerciantes. Desde hace dos semanas, toneladas de residuos sólidos se acumulan en calles, avenidas, mercados y barrios del municipio debido al bloqueo instalado en el ingreso al botadero municipal.

Uno de los puntos más críticos es el mercado central de Colcapirhua, donde se observa una gran cantidad de bolsas, botellas, cartones y desechos amontonados en plena vía pública. Los residuos emanan malos olores y se han convertido en un foco de contaminación que afecta tanto a comerciantes como a peatones.

La situación también se repite en varios barrios y avenidas del municipio, donde la basura permanece en esquinas y aceras ante la imposibilidad de que los carros recolectores ingresen al relleno sanitario.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la Alcaldía de Colcapirhua informó que el servicio de recolección de residuos sólidos continúa suspendido temporalmente en todo el municipio debido a que persiste el bloqueo en el acceso al relleno sanitario municipal.

“Se informa a toda la población que el servicio de recolección de residuos sólidos sigue suspendido temporalmente en todo el municipio debido a que aún continúan bloqueando el ingreso al relleno sanitario municipal”, señala el pronunciamiento oficial.

Además, las autoridades pidieron a la población no sacar sus residuos a las vías públicas, con el objetivo de evitar mayores focos de contaminación y el deterioro de la imagen urbana.

Comunicado emitido por la Alcaldía de Colcapirhua

El pasado martes, el alcalde Nelson Gallinate informó que al menos 300 toneladas de residuos sólidos no pudieron ser recogidas debido al conflicto.

El bloqueo es protagonizado por comunarios de Cotapachi, quienes exigen el cierre definitivo del botadero de Colcapirhua y rechazan la postura del municipio de Colcapirhua respecto a la instalación de una planta separadora de basura implementada por la empresa CINVA en predios donde se procesan residuos sólidos provenientes de Cochabamba.

Mientras no se habilite el acceso al botadero, la acumulación de basura continúa creciendo en distintas zonas del municipio, generando preocupación por los riesgos sanitarios y ambientales.

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